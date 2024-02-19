Уже около 400 тысяч жителей Подмосковья проинформированы о выборах президента

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
В Московской области в преддверии предстоящих президентских выборов проинформированы уже около 400 тысяч жителей региона. Таковы последние данные Мособлизбиркома на вечер 18 февраля.
К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.
Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям расскажут о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».
Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям расскажут о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская