Слабовидящие избиратели смогут проголосовать на 139 подмосковных участках

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Проголосовать на президентских выборах в Подмосковье смогут слабовидящие избиратели. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Московской области определены избирательные участки, для которых изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Эти трафареты будут использовать на 139 избирательных участках региона в местах компактного проживания инвалидов по зрению», – говорится в сообщении.Список этих избирательных участков можно найти на сайте.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
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Лора Луганская