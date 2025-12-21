Дмитриев назвал конструктивными переговоры в Майами по Украине и обозначил их сроки
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры с американскими коллегами как конструктивные. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что во встрече со стороны США принимают участие спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.
«Дискуссии проходят конструктивно. (...) Начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра», — добавил Дмитриев.Ранее сообщалось, что во время беседы американская сторона должна будет представить Москве итоги последнего раунда консультаций с Украиной и европейскими партнёрами.
20 декабря «Радио 1» передавало, что Трамп перед переговорами по Украине прибыл в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, расположенное примерно в 100 километрах от Майами.