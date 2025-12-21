Дмитриев назвал конструктивными переговоры в Майами по Украине и обозначил их сроки

21 декабря 2025, 01:44

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры с американскими коллегами как конструктивные. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что во встрече со стороны США принимают участие спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.





«Дискуссии проходят конструктивно. (...) Начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра», — добавил Дмитриев.