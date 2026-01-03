Достижения.рф

Дмитриев обозначил «единственную реальную надежду» Европы

Глава РФПИ Дмитриев: Правые силы Европы являются «единственной реальной надеждой»
Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал правые силы в Европе «единственной реальной надеждой», поскольку только они признают острые общеевропейские проблемы.



Свое мнение он высказал, комментируя в социальной сети X пост итальянского юриста Альберто Алеманно о причинах критики в адрес ЕС. Алеманно утверждал, что Европа добилась успеха.

Дмитриев указал, что далеко не все европейцы признают ключевые вызовы, с которыми сталкиваются их страны. Самой рациональной позиции придерживаются правые силы.

«По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — указал спецпредставитель президента России.
Ранее основатель и участник немецкого дуэта Modern Talking Дитер Болен резко осудил современный внешнеполитический курс Германии в отношении России и отказ от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также:


Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0