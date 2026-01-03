Дмитриев обозначил «единственную реальную надежду» Европы

03 января 2026, 02:35

Глава РФПИ Дмитриев: Правые силы Европы являются «единственной реальной надеждой»

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал правые силы в Европе «единственной реальной надеждой», поскольку только они признают острые общеевропейские проблемы.





Свое мнение он высказал, комментируя в социальной сети X пост итальянского юриста Альберто Алеманно о причинах критики в адрес ЕС. Алеманно утверждал, что Европа добилась успеха.



Дмитриев указал, что далеко не все европейцы признают ключевые вызовы, с которыми сталкиваются их страны. Самой рациональной позиции придерживаются правые силы.





«По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — указал спецпредставитель президента России.