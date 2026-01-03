Стало известно, что погрязшему в долгах внуку Пугачевой пришлось идти на крайние меры ради заработка

03 января 2026, 02:19

Погрязший в долгах внук Пугачёвой впервые работал в Новый год из-за финансовых проблем

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Музыкант Никита Пресняков впервые в жизни был вынужден работать в новогоднюю ночь. Об этом пишет издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на соцсети внука Аллы Пугачёвой.





Уточяется, что решение артиста связано с серьёзными финансовыми трудностями.



Напомним, что 34-летний Пресняков с 2022 года живёт в США. Прошедшее лето стало для него переломным в личной жизни: Никита расстался с супругой Алёной Красновой. Их брак длился почти восемь лет, но в августе пара сообщила о разводе. В причины своего решения знаменитости вдаваться не стали.



Согласно публикации, сейчас музыкант «по уши в долгах».



«Никогда не работал в Новый год. Но что-то должно произойти впервые. На этот раз я решил им пожертвовать для того, чтобы сделать что-то прекрасное и великое», — поделился Пресняков с подписчиками в личном блоге.