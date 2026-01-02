Депутат Милонов устроил новогодний рейд по борделям с трансами* в Санкт-Петербурге

02 января 2026, 23:09

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов провёл обещанные новогодние рейды по борделям в Санкт-Петербурге. Кадры устроенной проверки опубликовали в Telegram-канале SHOT.





Депутат нагрянул в «притон с трансвеститами*» на улице Восстания. Жители района давно жаловались на обстановку, объясняя, что некие личности «терроризируют весь дом».



Сейчас Милонов находится на месте с группой активистов. Нарушителей уже задержали, остается лишь передать их полиции.



Общаясь с одним из трансов*, депутат подтвердил, что тот незаконно находился на территории Российской Федерации. Теперь будет решаться вопрос о его депортации.



Напомним, что Милонов анонсировал свои рейды по заведениям с сомнительной репутацией в конце декабря.





«Большое количество людей присылают мне всякие разные пароли-явки, точки скидывают, места, где находится зло. (...) Так что я надеюсь, что в новом году будет много интересных рейдов, слез со стороны нарушителей закона и улыбок на стороне честных русских людей», — говорил он.