Дмитриев прибыл в павильон США в Давосе

РИА: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в американский павильон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча состоялась сегодня вечером, 20 января в 19:30 мск. Глава РФПИ отказался отвечать на вопрос журналистов, какие темы он планирует обсудить.
«В 19:30 мск в павильон вошел Дмитриев, туда же прибыли Уиткофф и Кушнер», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что главной темой разговора представителей России и США должен стать мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине.