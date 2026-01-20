Дмитриев прибыл в павильон США в Давосе

20 января 2026, 21:36

РИА: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в американский павильон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.





Встреча состоялась сегодня вечером, 20 января в 19:30 мск. Глава РФПИ отказался отвечать на вопрос журналистов, какие темы он планирует обсудить.

«В 19:30 мск в павильон вошел Дмитриев, туда же прибыли Уиткофф и Кушнер», — говорится в сообщении.