Трамп назвал главное условие своей победы на президентских выборах

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)
Победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло. Об этом заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.
В телефонном обращении, которое транслировала в эфир радиостанция главного города штата Филадельфии WPHT, он попросил своих сторонников активнее приходить на избирательные участки и голосовать. Бывший, а, возможно, и будущий президент США отметил, что он и его сторонники активно работали с избирателями в этом штате не протяжении всей предвыборной кампании.
Он также подчеркнул, что время, потраченное американцами на голосование, значительно важнее, чем обеспечение высоких рейтингов новостных шоу. Обращаясь к своим сторонникам, экс-президент сообщил, что дела у его партии на выборах «идут хорошо».
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«Хватит сидеть дома и разговаривать. Пора встать и пойти на выборы», — призвал Трамп своих сограждан.
Он также подчеркнул, что время, потраченное американцами на голосование, значительно важнее, чем обеспечение высоких рейтингов новостных шоу. Обращаясь к своим сторонникам, экс-президент сообщил, что дела у его партии на выборах «идут хорошо».
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Александр Бойцов