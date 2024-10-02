Дмитрий Медведев получил должность в «Ростелекоме»

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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что на заседании компании были сформированы четыре комитета совета директоров, а также определен их персональный состав и председатели. Медведев был избран на первом заседании нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком», который был утвержден на годовом собрании акционеров в середине сентября этого года.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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