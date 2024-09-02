«Днепропетровские маньяки» подписали контракт с ВСУ и сбежали с оружием

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В Днепропетровской области Украины разыскивают сбежавших с оружием заключенных, которые были освобождены после подписания контракта с ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Заключенные эти оказались непростыми. В 2000-х их называли "Днепропетровские маньяки". Они забивали случайных прохожих молотком и отвёрткой. Жертвами маньяков только по официальным данным стал 21 человек», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что сбежавшие преступники отбывали пожизненное наказание, однако смогли выйти на свободу в рамках мобилизации заключенных на Украине. Их поиски продолжаются.
Ранее также сообщалось, что в Одесской области трое украинцев из числа мобилизованных заключённых сбежали из села, где дислоцируется их часть. С собой они прихватили автоматы и боезапас.
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Элина Позднякова