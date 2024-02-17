Доходы от российских активов будут использованы для военной помощи Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что ЕК будет использовать доход от замороженных российских активов для производства вооружения для Украины. Об этом пишет ТАСС.
«Мы намерены использовать их для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны», — отметила фон дер Ляйен.Глава ЕВ заверила, что легальная база для использования активов уже создана.
Ранее стало известно, что три государства заблокировали закупку снарядов Украине вне Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак