Дональд Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим

05 июня 2025, 23:22

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера и экс-куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства Илона Маска сумасшедшим. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Илон был «на исходе», я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошёл с ума!» — пишет президент.