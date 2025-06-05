Дональд Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим
Президент США Дональд Трамп назвал миллиардера и экс-куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства Илона Маска сумасшедшим. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Илон был «на исходе», я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошёл с ума!» — пишет президент.
Свое заявление Трамп сделал после слов Маска о том, что глава США фигурирует в «файлах Эпштейна». Речь идет о деле финансиста Джеффри Эпштейна. Последний признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. К тому же он сознался в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними. Перед вынесением приговора его нашли мертвым в камере. Некоторые предпологают, что клиентами Эпштейна могли быть многие знаменитости.