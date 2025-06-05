Шелковые и антикварная мебель: Трамп поселил прилетевшего Мерца в розовую комнату
Президент США Дональд Трамп поселил приехавшего с визитом канцлера Германии Фридриха Мерца в президентский гостевой дом Блэр-Хаус. Политика разместили в розовой спальне, сообщила газета Bild.
Розовая комната пользуется репутацией одного из наиболее элегантных и исторически значимых гостевых люксов во всем мире. Декор пространства выполнен в бледно-розовых оттенках. В комнате есть шелковые стены, классическая лепнина, антикварная мебель. Так, в нем находится кровать с балдахином из XIX века, для подъема на которую нужна специальная подставка.
Номер когда-то посещали королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и Шарль де Голль.
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