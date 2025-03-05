Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Помимо этого Трамп заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране. Так в Штатах уменьшат уровень подоходного налога. К тому же будет отменено налоговое обложение чаевых, соцобеспечения, переработки и на пенсионеров.
Начало выступления Дональда Трампа несколько раз прерывали представители демократической партии. Одного из представителей, Эл Грин, был выведен из зала.
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Иван Мусатов