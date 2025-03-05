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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Помимо этого Трамп заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране. Так в Штатах уменьшат уровень подоходного налога. К тому же будет отменено налоговое обложение чаевых, соцобеспечения, переработки и на пенсионеров.

Начало выступления Дональда Трампа несколько раз прерывали представители демократической партии. Одного из представителей, Эл Грин, был выведен из зала.

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Трамп заявил об отмене и снижении ряда налогов в США
05 марта 2025, 05:56

Фото: iStock/simpson

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене и снижении ряда налогов в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления в Конгрессе.
В частности Трамп пообещал значительно снизить подоходный налог. К тому же будет прекращено налоговое обложение чаевых, соцобеспечения и переработки. Также в США будут отменены налоги на пенсионеров.

Процентные платежи по автокредитам станут доступны для налогового вычета в том случае, если автомобиль американского производства. Трамп пообещал вернуть к жизни автоиндустрию США за счет создания новых заводов. Так в штате Индиана откроется одно из крупнейших производств по сборке автомобилей Honda.

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#сша
#автомобиль
#налоги
#счёт
#трамп
#кредит
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Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы
05 марта 2025, 05:49

Фото: iStock/rarrarorro

В самом начале выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом сторонники Демократической партии несколько раз прерывали речь лидера страны. Трансляцию выступления ведет Mash.
В результате этого из зала был выведен конгрессмен-демократ Эл Грин. Об этом распорядился спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Множество демократов стали освистывать президента сразу после начала его выступления. Одним из самых активных оказался как раз Грин. Он с тростью в руках пытался вступить в полемику с Трампом.

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#трамп
#сша
#конфликт
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Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет
05 марта 2025, 05:21

Фото: iStock/olya_steckel

По словам президента США Дональда Трампа, за его 43-дневный срок правления его команда смогла достичь больше, чем многие другие президенты добиваются за 4 и 8 лет своего правления. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Также Трамп заявил о возвращении гордости США и правильном направлении в развитии страны. Помимо этого президент сказал о рассвете, который мир до этого не видел, и может не увидит никогда.

К тому же Трамп рассказал о безоговорочном большинстве республиканцев и максимальном числе голосов после выборов. Благодаря этому президент получил беспрецедентный мандат, которого не было никогда.

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#страны
#сделки
#мир
#трамп
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В США половина граждан против сделки с Украиной по минеральным ресурсам
05 марта 2025, 03:13

Фото: iStock/rarrarorro

В США половина граждан выступила против заключения сделки с Украиной по минеральным ресурсам. Данными поделились компания Ipsos и агентство Reuters.
Против заключения соглашения высказались 50% респондентов. Поддержали инициативу порядка 46% опрошенных. С помощью данной сделки США рассчитывали оказать поддержку Украине.

Опрос был проведен с 3 по 4 марта. В нем поучаствовало свыше тысячи совершеннолетних граждан. Статистическая погрешность равна 3%.

К тому же у респондентов узнали их отношение к введению президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин на товары из Канады. Это решение главы государство поддержали 31% опрошенных. Большинство респондентов высказались против введения пошлин.

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#сша
#соглашения
#опрос
#сделки
#государство
#украина
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Попытка Зеленского извиниться перед Трампом оказалась провальной
Telegraph: В ЕС посчитали провальной попытку Зеленского извиниться перед Трампом
05 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/Photoboyko

Союзники Украины в Евросоюзе посчитали провальной попытку Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph.
По данным телеканала Sky News, 4 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривал с Зеленским. В ходе диалога Стармер дал главе киевского режима советы по публичному ответу на высказывания Трампа. Как пишет Telegraph, глава Соединенного Королевства на протяжении суток работал над планом по восстановлению диалога между Зеленским и Трампом.

Стармер дал понять Зеленскому, что Трамп ждет от него публичных извинений после их конфликта в Белом доме 28 февраля. К тому же британский премьер советовал поддержать Трампа в его попытках урегулировать конфликт и пойти на соглашение по редкоземельным металлам.

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Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом

За возобновления отношений с Киевом выступили госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Против диалога с украинской стороной высказались спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и глава Пентагона Пит Хегсет.

Сам Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

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#конфликт
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