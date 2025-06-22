Иран закрывает Ормузский пролив
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, сообщил портал Press TV.
Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари рассказал, что депутаты иранского парламента выступили за надобность перекрытия пролива. Он уточнил, что окончательное решение по данному вопросу примет высший совет национальной безопасности.
Еще 14 июня Иран рассматривал возможность перекрытия Ормузского пролива из-за атак со стороны Израиля. Затем вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал желание Тегерана самоубийством. По его мнению, закрытие пролива приведет к экономическим последствиям в стране, поскольку вся ее деятельность осуществляется именно через него.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что сейчас США не планируют новые операции против Ирана после операции «Полуночный молот» в ночь на 22 июня.
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