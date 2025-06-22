Al Jazeera: в Иране образовались три воронки на месте авиаударов США
В результате атаки Соединенных Штатов по иранскому ядерному объекту в Фордо образовались по меньшей мере три воронки. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, который проанализировал спутниковые снимки до и после нападения.
На опубликованных изображениях видны как минимум три воронки на месте ракетных попаданий, а также заблокированные входы в туннели объекта. Точный масштаб разрушений не называется.
При этом ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на местных властей сообщило, что ядерный объект в Фордо получил только частичные повреждения.
Также появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение созвать экстренное совещание после авиаударов США по Ирану.
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