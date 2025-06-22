Al Jazeera: в Иране образовались три воронки на месте авиаударов США

22 июня 2025, 16:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В результате атаки Соединенных Штатов по иранскому ядерному объекту в Фордо образовались по меньшей мере три воронки. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, который проанализировал спутниковые снимки до и после нападения.