Пентагон высказался о цели ударов по Ирану
Пентагон: США ударили по Ирану не для свержения правительства
Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что целью ударов по Ирану не была попытка добиться свержения правительства в государстве, сообщило агентство ТАСС.
«Эта миссия — не о смене режима», — обратил внимание министр обороны Соединенных Штатов Америки.
Пит Хегсет подчеркнул, что речь идет о «высокоточной операции», которая призвана устранить угрозы национальной безопасности США со стороны «иранской ядерной программы», а еще в адрес Израиля.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение созвать экстренное совещание после авиаударов США по Ирану. Уточнялось, что глава государства побеседовал с несколькими мировыми лидерами, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и собирается сегодня провести дополнительные обсуждения с европейскими и региональными лидерами.