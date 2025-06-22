Пентагон высказался о цели ударов по Ирану

22 июня 2025, 16:19

Пентагон: США ударили по Ирану не для свержения правительства

Фото: iStock/ icholakov

Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что целью ударов по Ирану не была попытка добиться свержения правительства в государстве, сообщило агентство ТАСС.







«Эта миссия — не о смене режима», — обратил внимание министр обороны Соединенных Штатов Америки.