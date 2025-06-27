Дональд Трамп высказался о новом ударе по Ирану, который он нанесет «без колебаний»
Трамп заявил, что без колебаний снова бы ударил по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний бы снова ударил Ирану. Об этом он объявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщило агентство ТАСС
«Я бы без колебаний снова нанес удар по Ирану», — обратил внимание американский лидер.
Штаты вновь атакуют Иран, если выяснится, что у Тегерана в распоряжении есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы, уточнил Трамп.
Еще президент США обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, подчеркнув, что он является человеком глубокой веры и должен говорить правду.
«Вас разбили в пух и прах. Израиль тоже сильно пострадал», — добавил американский лидер.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал подготовку к свадьбе своего сына Авнера как отвлекающий маневр для введения в заблуждение иранского руководства перед началом военной операции против Тегерана.