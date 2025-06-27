Дональд Трамп высказался о новом ударе по Ирану, который он нанесет «без колебаний»

27 июня 2025, 20:26

Трамп заявил, что без колебаний снова бы ударил по Ирану

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний бы снова ударил Ирану. Об этом он объявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщило агентство ТАСС







«Я бы без колебаний снова нанес удар по Ирану», — обратил внимание американский лидер.

«Вас разбили в пух и прах. Израиль тоже сильно пострадал», — добавил американский лидер.