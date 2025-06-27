Дональд Трамп высказался о новом ударе по Ирану, который он нанесет «без колебаний»

Трамп заявил, что без колебаний снова бы ударил по Ирану
Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний бы снова ударил Ирану. Об этом он объявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщило агентство ТАСС



«Я бы без колебаний снова нанес удар по Ирану», — обратил внимание американский лидер.

Штаты вновь атакуют Иран, если выяснится, что у Тегерана в распоряжении есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы, уточнил Трамп.

Еще президент США обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, подчеркнув, что он является человеком глубокой веры и должен говорить правду.

«Вас разбили в пух и прах. Израиль тоже сильно пострадал», — добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал подготовку к свадьбе своего сына Авнера как отвлекающий маневр для введения в заблуждение иранского руководства перед началом военной операции против Тегерана.
Ольга Енгалычева

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