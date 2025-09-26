26 сентября 2025, 03:39

Малинен предрек конец Украины после заявления Трампа о возврате территорий

Фото: Istock/Silent_GOS

Финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен заявил, что Украина находится на пороге полного прекращения своего существования. Это заявление прозвучало в социальной сети X как комментарий к высказыванию президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть все утраченные территории.







«Мы на пороге того, что, в конце концов, Украина, вероятно, полностью прекратит своё существование», — указал Малинен.

«Итак, Украина не только собирается вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?», — написал Боуз.