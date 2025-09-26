Индия поставила США условие о снятии санкций в обмен на отказ от нефти РФ
Индия официально заявила администрации президента США Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти возможно только при условии снятия американских санкций с Ирана и Венесуэлы.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, индийские переговорщики предупредили американских коллег, что одновременное прекращение поставок нефти с трех крупных рынков — России, Ирана и Венесуэлы — создаст дефицит на мировом рынке и приведет к резкому росту цен, что негативно скажется на глобальной экономике.
Требование Нью-Дели прозвучало на фоне усиления давления со стороны Вашингтона. В августе 2025 года США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии, в результате чего совокупный тариф достиг 50%. Это решение было прямым следствием роста закупок Индией российской нефти, доля которой в импорте страны, по американским данным, выросла с менее 1% до 42% после 2022 года.
Несмотря на эти меры, Индия продолжает импортировать российское сырье, во многом из-за его экономической выгоды. По данным Министерства торговли Индии, в июле 2025 года средняя цена барреля российской нефти составляла $68,90, что было ниже стоимости саудовской ($77,50) и американской ($74,20) нефти.
