Песков: подтверждено, что на борту разбившегося в США лайнера были граждане РФ

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На борту потерпевшего крушение лайнера в США находились россияне. Как заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, эта информация подтверждается.
«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — сказал Песков на брифинге.Перед этим стало известно, что при крушении самолета Bombardier CRJ700 погибла фигуристка Инна Волянская. Спортсменка выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Как отметила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, все произошедшее — «это ужас».
Ранее военный летчик объяснил, почему гражданское и военное воздушные суда столкнулись в США. Читайте подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов