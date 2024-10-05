«Драка с полицией и водометы»: чем закончилась мирная акция в поддержку Палестины в Риме

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Мирная акция в поддержку Палестины в Риме 5 октября переросла в столкновение с полицией. В результате беспорядков пострадали 24 полицейских и 3 манифестанта, задержали около 40 человек. Об этом сообщает новостной канал RAI News 24.
Несмотря на то, что власти не дали разрешение на проведение митинга, манифестанты все равно вышли на улицы. Мирная акция была запланирована по случаю годовщины нападения ХАМАС на Израиль, 7 октября.
Представители палестинской общины и их сторонники собрались около пирамиды Цестия в центре Рима. Всего в акции приняли участие около 7000 человек. Митингующие скандировали требование «остановить геноцид» и выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По оценке итальянских журналистов, все шло мирно, пока группа протестующих не попыталась прорвать окружение полиции. Для разгона толпы пропалестинских активистов применили водометы.
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Представители палестинской общины и их сторонники собрались около пирамиды Цестия в центре Рима. Всего в акции приняли участие около 7000 человек. Митингующие скандировали требование «остановить геноцид» и выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По оценке итальянских журналистов, все шло мирно, пока группа протестующих не попыталась прорвать окружение полиции. Для разгона толпы пропалестинских активистов применили водометы.
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Лия Мурадьян