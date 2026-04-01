Каллас обвинила Россию в новых «нападениях»
Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Россию в агрессии в отношении десятков государств. Об этом пишут украинские СМИ.
По ее утверждению, за последние 100 лет Россия «напала по меньшей мере на 19 стран», не считая государств Африки, причем на некоторые из них — по три-четыре раза. Дипломат подчеркнула, что ни одно из этих государств не совершало нападок на РФ.
В ответ на такие высказывания помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал выводы главы евродипломатии «КАЛЛАСальными». Он заявил, что готов лично провести для нее «краткий курс военной истории России», чтобы исправить фактические ошибки в ее заявлениях.
Перед этим Кая Каллас уже позволяла себе подобные выпады.
