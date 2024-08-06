«Другая Украина» предпринимает попытки предотвратить третью мировую войну

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Движение «Другая Украина» обратилось в несколько международных инстанций, чтобы предотвратить третью мировую войну. Об этом сообщил глава движения, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, текст опубликован на сайте движения.
«Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны», — говорится в сообщении.
Медведчук отметил, что по состоянию на 13 июня 2024 года число украинских беженцев по всему миру составляет 6,5 млн человек. Еще порядка 5,4 млн человек находятся в России. При этом в это число не входят люди, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей.
Обращение содержит призыв о восстановлении конституционного правопорядка и обеспечения на Украине уважения прав и основополагающих свобод человека и СМИ. Кроме того, движение призывает осудить действия Владимира Зеленского, узурпировавшего власть, и продолжающего уничтожать украинский народ.
«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и диппредставительств на Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную Третью мировую войну», — заключил Медведчук.
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