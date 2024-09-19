Дубинский: Зеленскому грозит переворот при отказе от выборов после перемирия

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с государственным переворотом.
Депутат считает, что это может произойти не из-за заключения мира с Россией, а из-за возможного отказа от проведения президентских выборов после перемирия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Дубинского, Зеленский пугает Запад сценарием переворота в случае прекращения конфликта с Россией, однако украинцы готовы к завершению войны, даже если это приведет к территориальным потерям.
Ранее Зеленский заявил о готовности так называемого мирного плана Украины, который, по его словам, включает ключевые пункты и необходимые детали для окончания конфликта.
Напомним, Зеленский сообщал, что план готов на 90 процентов и будет представлен международным союзникам на следующей неделе. Он описал план как набор достижимых шагов, направленных на урегулирование, среди них заморозка конфликта и вступление в НАТО.
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По словам Дубинского, Зеленский пугает Запад сценарием переворота в случае прекращения конфликта с Россией, однако украинцы готовы к завершению войны, даже если это приведет к территориальным потерям.
«Переворот возможен, если Зеленский останется у власти без выборов. Этого никто не потерпит», — подчеркнул депутат.
Ранее Зеленский заявил о готовности так называемого мирного плана Украины, который, по его словам, включает ключевые пункты и необходимые детали для окончания конфликта.
Напомним, Зеленский сообщал, что план готов на 90 процентов и будет представлен международным союзникам на следующей неделе. Он описал план как набор достижимых шагов, направленных на урегулирование, среди них заморозка конфликта и вступление в НАТО.
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Елена Перлова