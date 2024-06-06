Дуда признался, что ему не доложили о стрельбе солдат по мигрантам

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Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения вопроса о стрельбе польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом глава государства сообщил журналистам.
«В понедельник выборы (депутатов Европейского парламента. — ред.) закончатся, и я хотел бы, чтобы после полудня — я созову его, скорее всего, на 16:00 (17:00 мск) — состоялся Совет национальной безопасности», — сказал Дуда.
По его словам, на заседании обсудят вопрос о стрельбе со стороны польских пограничников по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
Дуда выразил надежду на то, что на встрече будут присутствовать представители всех политических сил, добавив, что подобные ситуации требуют принятия новых правил для польской армии.
Ранее Дуда возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
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