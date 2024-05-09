Мэр Демидов опубликовал кадры ликвидации последствий атаки ВСУ по Белгороду

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Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем телеграм-канале видео ликвидации последствий атаки ВСУ по спальному району города.
На место происшествия Демидов прибыл вместе с губернатором области Вячеславом Гладковым и начальником регионального управления МЧС РФ Сергеем Потаповым.
Мэр Белгорода рассказал, что ВСУ совершили атаку с воздуха на спальный район. На месте ЧП работают экстренные службы. В результате обстрела ранения получили восемь человек. Трое их них отказались от госпитализации, остальные были госпитализированы. Повреждения также получили многоквартирные жилые дома, более 30 транспортных средств, уточнил Демидов.
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