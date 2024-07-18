Байден может сняться с выборов уже в эти выходные

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Президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, пишет издание Axios, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов. Ранее в администрации заокеанского лидера сообщали, что он заразился коронавирусом.
В частности, отмечались некие мягкие симптомы заболевания, при этом политик вакцинировался. Подчеркивалось, что хозяин Белого дома собирается быть самоизолированным в Делавэре, где расположена его резиденция. Оттуда он продолжит выполнять обязанности главы государства.
Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.
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