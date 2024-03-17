«Серьезная угроза демократии»: Трамп о фигуре Байдена

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американской демократии угрожает некомпетентность президента США Джо Байдена, пишет ТАСС.
Трамп назвал Байдена «серьезной угрозой для демократии». По словам Трампа, главная причина этого – некомпетентность нынешнего американского лидера.
Ранее Трамп уже называл нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки». Он подчеркнул, что его собственные выступления привлекли тысячи сторонников, в то время как речи лидера Белого дома не посещает практически никто.
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«Кроме того, он использует министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня», – подчеркнул он.
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Александр Климов