Джорджеску: отмена итогов выборов в Румынии — госпереворот

Фото: iStock/ starpik
Победивший в первом туре выборов на пост президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал госпереворотом отмену итогов голосования Конституционным судом государства, Политик заявил об этом в видеообращении, проинформировало агентство РИА Новости.
«Последнее решение Конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — обратил внимание Кэлин Джорджеску.
Политик подчеркнул, что власть народа — основа каждой демократической страны. Он посоветовал гражданам Румынии продолжать бороться за свои права.
Ранее сообщалось, что кандидат, который победил в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску собирается выступить против дальнейшего предоставления помощи Киеву, если сможет одержать окончательную победу в борьбе за пост лидера государства.
Политик отмечал, что в если его изберут, то «немедленное прекращение украинского конфликта станет приоритетом во внешней политике».
Читайте также:
В Румынии Конституционный суд аннулировал итоги первого тура выборов президента
Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Ольга Енгалычева