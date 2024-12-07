Джорджеску: отмена итогов выборов в Румынии — госпереворот

Американский президент Джозеф Байден в ноябре дважды отдавал распоряжения о нанесении ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии. Об этом сам глава Белого дома сообщил в специальном письме Конгрессу США.