В Румынии Конституционный суд аннулировал итоги первого тура выборов президента

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Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов. Такое решение было принято накануне, 6 декабря.
Как сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники, это означает что весь избирательный процесс в стране начнётся заново. Пресс-служба Конституционного суда опубликовала заявление, в котором обосновано решение об отмене выборов. В документе указано, что в ходе выборов избиратели были дезинформированы, а избирательный процесс искажён.
Сообщается, что в ходе выборов неназванный кандидат манипулировал голосами избирателей, используя цифровые технологии и искусственный интеллект. Тем самым было нарушено избирательное законодательство. Кроме того, его кампания финансировалась из источников, которые не были указаны.
Ранее независимый кандидат Кэлин Джорджеску, неожиданно для многих одержавший победу по итогам первого тура президентских выборов, назвал решение Конституционного суда государственным переворотом. Он призвал граждан Румынии продолжать бороться за свои права.
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Сообщается, что в ходе выборов неназванный кандидат манипулировал голосами избирателей, используя цифровые технологии и искусственный интеллект. Тем самым было нарушено избирательное законодательство. Кроме того, его кампания финансировалась из источников, которые не были указаны.
Ранее независимый кандидат Кэлин Джорджеску, неожиданно для многих одержавший победу по итогам первого тура президентских выборов, назвал решение Конституционного суда государственным переворотом. Он призвал граждан Румынии продолжать бороться за свои права.
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Александр Бойцов