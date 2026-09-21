«Единая Россия» получает 57,96% голосов после обработки 97,37% протоколов — ЦИК

21 сентября 2026, 17:36

Фото: istockphoto/Diy13

«Единая Россия» получает 57,96% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу после обработки 97,37% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.