«Единая Россия» получает 57,96% голосов после обработки 97,37% протоколов — ЦИК
«Единая Россия» получает 57,96% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу после обработки 97,37% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
В одномандатных округах кандидаты от партии также сохраняют лидерство: они занимают первые места в 208 из 225 округов после обработки 98,76% протоколов. На втором месте по результатам голосования по федеральному списку находится КПРФ с 13,67% голосов. ЛДПР получает 8,96%, «Новые люди» — 7,91%, «Справедливая Россия» — 5,1%.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили 18–20 сентября 2026 года. В парламент избираются 450 депутатов: 225 — по федеральному партийному списку и еще 225 — по одномандатным округам.
По данным ЦИК, после обработки более 95% протоколов явка на выборах в Госдуму превысила 59%. На тот момент «Единая Россия» лидировала в 208 одномандатных округах.
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