Лавров назвал итоги выборов ответом ЕС на слова об их недействительности

20 сентября 2026, 23:05

Глава МИД РФ Лавров: Итоги выборов послужат ответом для ЕС

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главным ответом России на заявления Евросоюза о недействительности результатов выборов в Госдуму станут сами итоги голосования. Об этом министр сообщил журналистам.





По словам Лаврова, незадолго до начала выборов Евросоюз одобрил заявление об их несоответствии европейским стандартам демократии. Информация приводится 20 сентября.





«Я думаю, главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие минуты и часы расскажут об итогах избирательной кампании. Главный фактор — это прямые попытки вмешаться в этот выбор, ставить их как несвободные, недемократические. Все эти попытки разоблачены», — прокомментировал Лавров.