Медведев: «Единая Россия» достойно выступила по данным первых экзитполов
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные итоги единого дня голосования — 2026. Об этом сообщается 20 сентября.
По словам Медведева, граждане страны сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей управление на различных уровнях государственной власти и в дальнейшем. Заявление было сделано в рамках ВКС о предварительных итогах единого дня голосования.
«Экзитполы свидетельствуют о том, что «Единая Россия» выступила достойно», — сказал зампред Совбеза.Ранее в 20:00 по местному времени завершилось голосование на избирательных участках в центральной части России. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.