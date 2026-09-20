Медведев: «Единая Россия» достойно выступила по данным первых экзитполов

20 сентября 2026, 21:24

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные итоги единого дня голосования — 2026. Об этом сообщается 20 сентября.





По словам Медведева, граждане страны сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей управление на различных уровнях государственной власти и в дальнейшем. Заявление было сделано в рамках ВКС о предварительных итогах единого дня голосования.





«Экзитполы свидетельствуют о том, что «Единая Россия» выступила достойно», — сказал зампред Совбеза.