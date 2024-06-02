«Единая Россия» проголосовала за выдвижение Беглова на выборы губернатора Петербурга

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Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом для участия в губернаторских выборах в сентябре 2024 года. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Кандидатуру Беглова призвал поддержать секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он заявил, что не сомневается в том, что Беглова поддержат большинством голосов и отметил, что важно поддержать действующего губернатора и приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить его победу.
Напомним, выборы главы Санкт-Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Кроме того, в эти же даты состоится голосование за кандидатов в Заксобрание Петербурга.
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Он заявил, что не сомневается в том, что Беглова поддержат большинством голосов и отметил, что важно поддержать действующего губернатора и приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить его победу.
Напомним, выборы главы Санкт-Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Кроме того, в эти же даты состоится голосование за кандидатов в Заксобрание Петербурга.
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Анастасия Хохлова