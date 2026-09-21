«Единая Россия» сохраняет лидерство по итогам обработки 95% протоколов

21 сентября 2026, 10:40

оригинал Фото: Мособлизбирком

«Единая Россия» получила 57,83% голосов на выборах депутатов Госдумы после подсчета 95,01% протоколов. Предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия России.