«Единая Россия» сохраняет лидерство по итогам обработки 95% протоколов
«Единая Россия» получила 57,83% голосов на выборах депутатов Госдумы после подсчета 95,01% протоколов. Предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия России.
Вторую позицию занимает КПРФ с результатом 13,81%. ЛДПР поддержали 8,97% избирателей. Четвертое место занимает партия «Новые люди», набравшая 7,96%. «Справедливая Россия» получила 4,96% голосов и осталась ниже пятипроцентного барьера для прохода в Госдуму.
Напомним, что подсчет проходит по мере завершения голосования. После закрытия участков члены избирательных комиссий вскрывают ящики для голосования, сортируют бюллетени и устанавливают количество голосов, поданных за каждую партию или кандидата. Затем данные заносят в протоколы и передают в территориальные избирательные комиссии, откуда они поступают в Центральную избирательную комиссию.
ЦИК публикует предварительные результаты по мере обработки протоколов. Сначала в статистике отражаются данные лишь с части участков, поэтому соотношение голосов может меняться. По мере поступления новых протоколов доля обработанных бюллетеней увеличивается, а предварительные результаты становятся более точными. После проверки всех документов и рассмотрения возможных жалоб комиссия подводит официальные итоги выборов.
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