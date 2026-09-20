«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму — ЦИК
«Единая Россия» набирает 57,54% голосов
Партия «Единая Россия» набирает 57,54% голосов по итогам обработки 13,88% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Согласно опубликованным данным, второе место занимает КПРФ с результатом 13,67%. Далее следуют ЛДПР (9,27%) и «Новые люди» (7,96%). Замыкает пятёрку лидеров «Справедливая Россия» с 5,16% голосов.
Данные являются предварительными. Окончательные результаты будут объявлены Центральной избирательной комиссией после обработки 100% протоколов.
Ранее явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов. Подробности — в нашем материале.
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