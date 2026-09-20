Минцифры: Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,87%
Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 56,66%, на платформе ДЭГ — 90,87%. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Минцифры.
По данным ЦИК России, итоговая явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва составила 56,66%. Это превышает показатели всех предыдущих парламентских выборов в новейшей истории России — в 2021 году явка была 51,72%, в 2016-м — 47,88%, в 2003-м — 55,75%, в 1993-м — 54,81%.
Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года в течение трёх дней. Избирательные участки открылись первыми на Камчатке и Чукотке.
В выборах участвовали десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зелёные», «Родина» и Партия прямой демократии. Всего замещалось 450 депутатских мандатов: 225 — по федеральным партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.
Читайте также: