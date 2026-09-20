Минцифры: Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,87%

20 сентября 2026, 21:39

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 56,66%, на платформе ДЭГ — 90,87%. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Минцифры.