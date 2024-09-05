Единороссы подготовили почти 1,8 тыс. наблюдателей к выборам в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Подготовленные «Единой Россией» наблюдатели будут следить за ходом Единого дня голосования на 1608 УИКах Московской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В этом году в Подмосковье – большая выборная кампания. Новым Советам депутатов предстоит отстаивать интересы более 2,5 млн избирателей. В августе партия начала обучение наблюдателей. По итогам этой работы от ЕР и от наших кандидатов выдвинуты 1 799 человек. Они будут присутствовать на каждом избирательном участке. Голосование должно пройти честно и легитимно», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Он подчеркнул, что сентябрьские выборы, как и ряд последних кампаний, проходят в условиях непрекращающегося давления на Россию. Важно не допустить каких-либо информационных провокаций. Их цель – раскачать российские общество.
Брынцалов напомнил, что в Подмосковье в Единый день голосования пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, ещё в трёх состоятся довыборы.
В ходе выборов в муниципальные Советы депутатов суммарно будет оспорено 580 мандатов.
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Лора Луганская