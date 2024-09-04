Подмосковье стало лидером по количеству заявлений, поданных для участия в ДЭГ

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Завершился приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Московская область стала лидером по количеству заявлений среди 24 регионов страны, где есть эта возможность, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Для участия в Едином дне голосования жители Подмосковные подали 210 070 заявлений – 8,23% от численности избирателей. Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании мог избиратель любого из 28 подмосковных округов, где пройдут выборы. Больше всего их подали в Мытищах, Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах», – отметили в пресс-службе.Там также выделили самые активные муниципалитеты. Это Бронницы, Звёздный городок и Власиха, которые лидируют по проценту поданных заявлений от численности избирателей.
В Мособлизбиркоме напомнили, что то, кто хочет проголосовать, но не сможет прийти на участок, может проголосовать на дому. Для этого нужно до 14 часов 8 сентября передать письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию по месту жительства. Их список можно найти по ссылке.
Читайте также:
Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах
В Подмосковье завершается приём заявлений для голосования на дому
На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов
Лора Луганская