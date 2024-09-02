В Подмосковье завершается приём заявлений для голосования на дому

Видео: пресс-служба Мособлизбиркома МО
В Московской области продолжают принимать заявления от избирателей, желающих проголосовать на дому. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Сделать это можно только по уважительной причине: по состоянию здоровья; инвалидности; уходу за лицами, нуждающимися в этом; по иным уважительным причинам», – говорится в сообщении.Чтобы отдать голос вне помещения для голосования, следует подать заявление на портале госуслуг не позднее конца дня 2 сентября. Можно также передать письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию по месту жительства до 14 часов 8 сентября.
Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская