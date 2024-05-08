«Его опухшая морда всех раздражает»: Стало известно, кто хочет убрать Зеленского

Контрразведка и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали двух полковников управления госохраны (УГО), которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
О том, кому выгодна смерть украинского лидера, и связана ли подготовка покушения на его жизнь с окончанием его президентского срока, в беседе с «Радио 1» рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
По словам кандидата экономических наук, выборы, которые проводили местные региональные структуры власти — ничего не значат. Легитимность обеспечивает Запад.
По словам политолога, для них идеальный вариант убрать его так, чтобы еще и обвинить в этом Россию. Он отметил, что последняя его полезная работа для них — это может быть роль «сакральной жертвы». Русские его убрали, они такие жестокие, а на самом деле понятно кому это выгодно, — заключил Дудчак.
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«Они сейчас изобретут различные сценарии, которые могут быть использованы. Конечно не факт, что они будут использованы, но могут. Обвинять Россию в том, что она хочет убрать Зеленского — смешно. Это, так сказать, символ, который ничего не решает. Бороться с эхом бесполезно. Не будет он, будет другой. Зеленского и так подали в розыск, конечно было бы интереснее его «тушу» живьем притащить, чтобы он рассказал всё то, что знает, а знает он многое, но это не устраивает тех, кто курирует его в Вашингтоне. Действительно, Зеленский знает намного больше остальных. Желание его заменить у них может быть вполне. Ну, а то, что у него там заканчивается срок, во время которого его можно считать легитимным, это большие условности. Потому что он и так не легитимный с момента, с которого он стал якобы президентом Украины, потому что вся украинская власть начиная с 22 февраля 2014 года, незаконна», — рассказал он.
По словам кандидата экономических наук, выборы, которые проводили местные региональные структуры власти — ничего не значат. Легитимность обеспечивает Запад.
«Для нас это все условности, а вот захочет Запад его считать законным президентом по их версии или нет, после 21 мая, это их дело. Они бы и поменяли его. Нужно менять персонажа, потому что Зеленский уже всем надоел. Эта его опухшая, небритая морда давно всех раздражает. Тем более мы видим этот процесс, напоминающий предвыборную компанию, который идет невзирая на то, что выборы никто не объявлял», — поделился собеседник.
По словам политолога, для них идеальный вариант убрать его так, чтобы еще и обвинить в этом Россию. Он отметил, что последняя его полезная работа для них — это может быть роль «сакральной жертвы». Русские его убрали, они такие жестокие, а на самом деле понятно кому это выгодно, — заключил Дудчак.
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Дарья Осипова