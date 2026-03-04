Путин заявил, что Россия прямо сейчас может прекратить газовые поставки в ЕС

04 марта 2026, 21:08

Путин: РФ прямо сейчас может прекратить газовые поставки в ЕС, а не через месяц

Фото: istockphoto/Leestat

Президент Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости может прекратить поставки газа в Европу уже сейчас, не дожидаясь введения ограничений, запланированных на конец месяца.