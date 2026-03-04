Путин заявил, что Россия прямо сейчас может прекратить газовые поставки в ЕС
Президент Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости может прекратить поставки газа в Европу уже сейчас, не дожидаясь введения ограничений, запланированных на конец месяца.
По его словам, европейские страны намереваются с 25-го числа ограничить закупки российского газа, включая СПГ, а в 2027 году — ужесточить меры вплоть до полного запрета. На этом фоне, отметил глава государства, у России появляются альтернативные направления сбыта, и может оказаться выгоднее заранее переориентироваться на новые рынки и закрепиться там.
Путин также сообщил, что поручит правительству вместе с российскими компаниями проработать варианты поставок природного газа на перспективные торговые площадки. При этом он подчеркнул, что речь идет не о политике, а об экономической целесообразности.
