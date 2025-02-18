Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов получил новое назначение

Юрий Борисов (Фото: kremlin.ru)
18 февраля российский лидер Владимир Путина назначил бывшего главу «Роскосмоса» Юрия Борисова спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области космоса. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте президента.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сменил руководство «Роскосмоса». Генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли Юрия Борисова освободили от своих обязанностей.
Новым генеральным директором госкорпорации глава государства назначил Дмитрия Баканова. Ранее он занимал должность заместителя министра транспорта РФ. В Минтранс он пришёл в 2019 году.
Юрий Иванович Борисов появился на свет 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (ныне Тверская область). Борисов окончил Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ.
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