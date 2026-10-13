Александр Вучич допустил, что Трамп будет укреплять связи с Россией
Сербский лидер Александр Вучич в беседе с ведущей RT Balkan Марии Кордич заявил, что президент США Дональд Трамп намерен укреплять связи с Россией.
По его словам, если глава американского государства вступит в конфликт с Москвой, то это подтолкнёт ее к сближению с Китаем. Нынешние действия Трампа — это не глупый шаг, напротив, отметил Вучич. Политик добавил, что на месте лидера США поступил бы так же.
Кроме того, Вучич выразил убеждение, что договор между Москвой и Вашингтоном о поставке дизельного топлива направлен на то, чтобы отдалить РФ от Китая.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продлился полтора часа, при этом никто из собеседников не спешил класть трубку первым. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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