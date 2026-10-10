Трамп заявил о начале похолодания на Земле
На Земле началось похолодание. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.
По его словам, которые приводит ТАСС, разговоры о глобальном потеплении не подтвердились — планета, наоборот, начала охлаждаться, а айсберги «стали больше, чем когда-либо».
До этого американский лидер называл высказывания об изменении климата «величайшей ложью». Он утверждал, что прогнозы на эту тему оказывались неверными и создавались по злонамеренным причинам.
В январе 2025 года Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату. Белый дом свернул программы поддержки возобновляемых источников энергии, сделав ставку на ископаемое топливо и сократив бюджеты на климатические исследования.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги продлился полтора часа. Главы государств подробно обсуждали подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.
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