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Трамп заявил о начале похолодания на Земле

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

На Земле началось похолодание. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.



По его словам, которые приводит ТАСС, разговоры о глобальном потеплении не подтвердились — планета, наоборот, начала охлаждаться, а айсберги «стали больше, чем когда-либо».

До этого американский лидер называл высказывания об изменении климата «величайшей ложью». Он утверждал, что прогнозы на эту тему оказывались неверными и создавались по злонамеренным причинам.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату. Белый дом свернул программы поддержки возобновляемых источников энергии, сделав ставку на ископаемое топливо и сократив бюджеты на климатические исследования.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги продлился полтора часа. Главы государств подробно обсуждали подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.

Лидия Пономарева

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