«Расплавленное пятно на карте»: Медведев о сомнениях Запада в серьезности РФ

Фото: сайт Кремля
Запад считает пустыми угрозами, реакцию России на возможные удары дальнобойным оружием вглубь территории. Об этом14 сентября заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«[Запад считает] что русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции». Русские не пересекут черты. Они просто пугают», – написал Медведев.
Эксперт по безопасности отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, но уже есть предпосылки, которые соответствуют доктрине ядерного сдерживания России. При этом РФ проявляет терпение, поскольку ядерный ответ будет иметь необратимые последствия.
«Ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении». И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ (матери городов Русских – перифраза, обозначающая Киев – ред.)», – подытожил Медведев.
Президент России Владимир Путин предостерег страны Запада от прямого участия в конфликте на Украине. Глава государства отметил, что Россия примет решение в случае такой угрозы.
Ранее Times сообщило, что США могут разрешить ВСУ удары по РФ британскими и французскими ракетами, но не американскими.
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Лия Мурадьян