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Экс-главком НАТО призвал Запад помочь Украине атаковать Крым

Бывший главком НАТО Бридлав призвал Запад помочь Украине атаковать Крым
18 января 2024, 12:05
Фото: istock / Ekaterina Utorova

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Запад должен помочь Украине атаковать Крым. С таким мнение выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, пишет The Hill.


По словам экс-главкома, если Запад предоставит Украине возможность атаковать Крым, России нужно будет переосмыслить свою позицию в регионе. Бридлав отметил, что необходимо нанести удары по полуострову несколько раз и уничтожать дислоцированные там части Вооруженных сил РФ.

Владимир Зеленский признал, что Украина не обладает достаточными ресурсами военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Команду даёт Вашингтон»: Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины
Лавров: Запад не заинтересован в переговорах России и Украины
18 января 2024, 12:39

Фото: kremlin.ru

У Запада отсутствует интерес в переговорах между Россией и Украиной, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«В апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договоренности, точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались. Команду дает точно совершенно Вашингтон», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что считает соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Киевом и Лондоном достаточно комичным. Из него следует, что в случае нападения на Великобританию Украина обеспечит защиту британского государства. При этом, в Лондоне отметили, что этот договор станет началом столетнего сотрудничества между странами.

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#сергей лавров
#мид рф
#сша
#украина
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Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений
18 января 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел в документе, который ранее был согласован Киевом и Лондоном, юридически обязывающих положений. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Лавров счел достаточно комичным «обязательство Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов». Министр подчеркнул, что во время недавних обсуждений по вопросу приема Украины в Европейских союз или Североатлантический альянс — не все государства были за. По этой причине Украина будет заключать отдельные договоры с Западом.

Напомним, Великобритания и Украина 12 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

После чего советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией.

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#великобритания
#лавров
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Хабиров прокомментировал массовые беспорядки после приговора Алчинову*
18 января 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые прокомментировал массовые беспорядки, которые произошли 17 января, в Баймаке после приговора Фаилю Алчинову*. Свой комментарий по ситуации в республике он опубликовал в телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что с первых дней вступления в должность он говорил о том, что не потерпит «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Хабиров отметил, что правоохранительные органы уже проводят работу.

По его мнению, часть вины из-за массовых беспорядков лежит на властях. Хабиров заключил, что истинные лица виновных будут показаны.

Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы. Правоохранительные органы также возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#дело
#уголовное дело
#экстремизм
#протесты
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На Западе оценили степень полезности для Киева конфискации активов России
Reutrs: Конфискация российских активов не станет панацеей для Украины
18 января 2024, 12:06

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Из выступлений западных политиков на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе стало понятно, что они в целом поддерживают идею конфискации замороженных российских зарубежных активов на сумму примерно 300 миллионов долларов в пользу Киева. Однако это не станет панацеей.
С таким заявлением выступила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. Она подчеркнула, что в первую очередь для решения этой проблемы необходимо будет задействовать «массу юристов». Даже на Западе для многих очевидно, что у Вашингтона нет никаких юридических оснований для подобного шага, а прямая конфискация активов России может серьёзно подорвать мировую финансовую систему. К тому же, Россия готова предпринять ответные меры.

Лидеры западных стран не могут не быть обеспокоены последствиями такого шага, а потому многие из них настаивают на поиске и создании альтернативных способов поддержки Украины. Да и сами авторы инициативы осознают, что такие меры не станут панацеей для киевского режима. Та же Прицкер признаёт, что, несмотря на предпринимаемые конкретные усилия в этом направлении, до решения проблемы ещё очень далеко.

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#сша
#меры
#украина
#поддержка
#россия
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Лавров: отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории
18 января 2024, 11:59

Фото: iStock/Zerbor

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают на сегодняшний день лучший период в своей многовековой истории. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Лавров отметил, что для России особенно ценен тот факт, что «свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте прошлого года в Москву». По словам министра, экономика Китая является одной из наиболее быстрорастущих экономик мира, как и индийская.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество находится на «беспрецедентно высоком уровне». По словам главы государства, реализуются совместные проекты в областях экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных сферах и др.

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#экономика
#владимир путин
#сотрудничество
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#лавров
#китай
#россия
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Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана
18 января 2024, 11:41

Фото: iStock/ffikretow

Сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении и призвал к введению санкций против Азербайджана из-за проведенной им военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте парламента.
Сообщается, что за принятие проекта резолюции проголосовали 336 сенаторов. Введение санкции необходимо для того чтобы добиться от Азербайджана освобождения «гражданских и пленных военнослужащих», и возвращения тел погибших солдат.

Отмечается, что Франция поддерживает территориальную целостность Армении и выступает с требованием вывести силы Баку с территории этого государства.

Напомним, 19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия.

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#военные
#соглашения
#регион
#солдат
#блинкен
#азербайджан
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Венгрию собираются лишить права голоса в Евросоюзе
18 января 2024, 10:05

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 18 января, в Европарламенте (ЕП) будет рассмотрена резолюция Совета ЕС, согласно которой должен быть запущен процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе. Ранее финский депутат ЕП Петри Сарвамаа написал петицию, в которой заявляется, что Венгрия препятствует достижению консенсуса в ЕС.
Горячий финский парламентарий в своём обращении обвинил венгерского премьер-министра Виктора Орбана в том, что он искусственно тормозит машину принятия решений европейского сообщества, сообщают «Известия».

«Сейчас или никогда!», — патетически восклицает Сарвамаа, попутно указывая, что ЕС никому не позволит заниматься шантажом.

Петицию подписали 120 депутатов Европарламента из 705. Понятно, что евро-депутатам претит строптивость Орбана в вопросе выделения Украине 50 миллиардов евро. Венгрия последовательно блокирует эту помощь Незалежной.

В венгерском парламенте собираются добиваться того, чтобы страна прекратила делать ежегодные взносы в евробюджет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заранее заявил, что не поддержит решение ЕС о лишении Венгрии права голоса. А сами европейские парламентарии уже планируют изменение способа принятия решений — с полного консенсуса до простого большинства. Таким образом, европейские демократы собираются отказаться от своих же собственных принципов.

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#министр
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#венгрия
#словакия
#украина
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МИД Пакистана: Нанесены удары по «укрытиям террористов» в Иране
18 января 2024, 09:45

Фото: istockphoto/bpawesome

Пакистанские военные нанесли ряд ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан. Это произошло ранним утром, 18 января.
По сообщению министерства иностранных дел Исламабада, целью атак является исключительно обеспечение безопасности и соблюдение суверенитета Пакистана, сообщается в пресс-релизе ведомства. Указано также, что в результате удраров ракет и беспилотных летательных аппаратов пот городу Сараван и юго-восточным районам Ирана удалось уничтожить несколько террористов. Иранские СМИ сообщали о семи погибших, не являющихся гражданами исламской республики.

Также в заявлении пакистанского МИД указано, что власти Исламабада в течение ряда последних лет высказывали представителям Ирана опасения по поводу того, что близ границы укрываются экстремисты, являющиеся выходцами из Пакистана. Однако Тегеран не предпринимал по этому поводу никаких мер.

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#ракета
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#иран
#беспилотник
#атака
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«Столкнулись с опасностью»: Шольц пошёл на серьёзный шаг в страхе перед победой Путина
Politico: Шольц потребовал от ЕС увеличить помощь ВСУ, опасаясь победы Путина
18 января 2024, 09:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от Европейского союза увеличить помощь ВСУ, опасаясь победы российского лидера Владимира Путина, об этом пишет Politico.
«Столкнувшись с этой опасностью Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Как отметили в Politico, толчком к подобному решению немецкого канцлера стала победа кандидата в американские президенты Дональда Трампа на предварительных выборах в Айове. После этого в Европе осознали, что им, возможно, придётся противостоять Европе без поддержки Соединённых Штатов.

В статье также подчеркнули, что перспектива борьбы Европы против России без США обнажит политический разлом, образовавшийся в союзе.

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#ес
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#украина
#финансирование
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