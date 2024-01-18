Экс-главком НАТО призвал Запад помочь Украине атаковать Крым

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Запад должен помочь Украине атаковать Крым. С таким мнение выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, пишет The Hill.
По словам экс-главкома, если Запад предоставит Украине возможность атаковать Крым, России нужно будет переосмыслить свою позицию в регионе. Бридлав отметил, что необходимо нанести удары по полуострову несколько раз и уничтожать дислоцированные там части Вооруженных сил РФ.
Владимир Зеленский признал, что Украина не обладает достаточными ресурсами военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак