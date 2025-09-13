Достижения.рф

В Киргизии семью экс-президента силой выселили из дома и передали всё имущество государству

Суд конфисковал имущество экс-президента Киргизии для строительства соцобъектов
Фото: Istock/HStocks

Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из их дома в селе Кой-Таш под Бишкеком после решения суда о возврате участка в государственную собственность.



Об этом сообщает «Интерфакс». Дочь политика Алия Шагиева рассказала, что силы правопорядка применили грубую силу, взломали двери и вынесли вещи без предъявления документов.

Государственное агентство по управлению госимуществом Киргизии пояснило, что участок с домом перешёл государству по решению суда. На этой территории планируют построить детский сад и дом престарелых.

Атамбаев, находящийся за границей с 2023 года, был заочно приговорён в июне 2025 года к 11,5 годам лишения свободы за незаконное получение земель в Кой-Таше, коррупцию и организацию массовых беспорядков в 2019 году.

Семья утверждает, что дом является их единственным жильём и находится на родовой земле, где похоронены предки. Они намерены обжаловать выселение.

