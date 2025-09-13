В Киргизии семью экс-президента силой выселили из дома и передали всё имущество государству

13 сентября 2025, 23:43

Суд конфисковал имущество экс-президента Киргизии для строительства соцобъектов

Фото: Istock/HStocks

Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из их дома в селе Кой-Таш под Бишкеком после решения суда о возврате участка в государственную собственность.