В Киргизии семью экс-президента силой выселили из дома и передали всё имущество государству
Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из их дома в селе Кой-Таш под Бишкеком после решения суда о возврате участка в государственную собственность.
Об этом сообщает «Интерфакс». Дочь политика Алия Шагиева рассказала, что силы правопорядка применили грубую силу, взломали двери и вынесли вещи без предъявления документов.
Государственное агентство по управлению госимуществом Киргизии пояснило, что участок с домом перешёл государству по решению суда. На этой территории планируют построить детский сад и дом престарелых.
Атамбаев, находящийся за границей с 2023 года, был заочно приговорён в июне 2025 года к 11,5 годам лишения свободы за незаконное получение земель в Кой-Таше, коррупцию и организацию массовых беспорядков в 2019 году.
Семья утверждает, что дом является их единственным жильём и находится на родовой земле, где похоронены предки. Они намерены обжаловать выселение.
Читайте также: