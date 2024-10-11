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Президент РФ Владимир Путин в 2008 году на саммите Россия – НАТО в Бухаресте в личном разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим якобы мог утверждать, что Украина не является «настоящей страной». Об этом написал в газете The New York Times бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.
По словам дипломата, в то время госсекретарь США Кондолиза Райс смогла добиться включения в коммюнике сообщения, которое подтверждало, что Украина в итоге вступит в Североатлантический альянс, но при этом сроки указаны не были.
Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не раз заявлял, что Украина — это ошибка 404. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что ключевой пункт «мирного плана» Зеленского, согласно которому Украина должна стать членом НАТО, будет роковым шагом для страны.
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Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не раз заявлял, что Украина — это ошибка 404. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что ключевой пункт «мирного плана» Зеленского, согласно которому Украина должна стать членом НАТО, будет роковым шагом для страны.
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Екатерина Коршунова